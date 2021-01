Ingvers, pipari, ķiploki u.c. dabas veltes gremošanas sistēmas atslogošanai

Kuņģa dedzināšanas gadījumā jāizvairās no kofeīnu saturošiem dzērieniem, kā arī karstajiem dzērieniem, kuru sastāvā ir ogas vai ingvers, jo tie var pastiprināt dedzināšanas simptomus.

To var pagatavot gan no svaigas ingvera saknes, gan veikalos nopērkamā ingvera pulvera. Smaguma sajūtu mazinās arī augi, kuri satur rūgtvielas, jo tās uzlabo gremošanu un stimulē zarnu darbību – var pagatavot tēju no vērmelēm, pieneņu lakstiem, cigoriņiem vai raudenēm.