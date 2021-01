Mūžībā devies "Gerry & the Pacemakers" līderis Gerijs Marsdens

Gerijs Marsdens izveidoja grupu "Gerry & the Pacemakers" pagājušā gadsimta piecdesmito gadu beigās. Tā sākotnēji saucās "The Mars-Bars". "Gerry & the Pacemakers" zelta sastāvs izveidojās 1961. gadā.

1962. gadā "Gerry & the Pacemakers" kļuva par otro grupu pēc "The Beatles" ar kuru līgumu noslēdza menedžeris Braeins Epstains (Brian Epstein). Arī 1963. gada debijas albumu "How Do You Like It?" producēja bītlu skaņu inženieris Džordžs Martins (George Martin).