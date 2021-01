Svarīgākais, kas jāņem vērā pasta sūtījumu apmaiņā ar Lielbritāniju no 1.janvāra

Beidzoties Lielbritānijas izstāšanās pārejas periodam no Eiropas Savienības (ES), sākot ar 2021.gada 1.janvāri, ES mainās pasta sūtījumu apmaiņas nosacījumi ar šo valsti. Pasta sūtījumu izmaksas no Latvijas uz Lielbritāniju nemainās. Taču, Latvijas iedzīvotājiem saņemot noteiktas vērtības sūtījumus no Lielbritānijas, būs nepieciešama atmuitošana un nodokļu samaksa, informē "Latvijas Pasts".