SPKC: Atgriežoties no Lielbritānijas jāievēro stingra pašizolācija un lidostā jānodod Covid-19 tests

SPKC norāda - atsākoties lidojumiem no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, visiem, kas ielido Latvijā, obligāti lidostā jāveic Covid-19 tests un stingri jāievēro 10 dienu pašizolācijas prasības:

No 2.janvāra atsākās pasažieru pārvadājumi uz un no Apvienotās Karalistes, pavēstīja Civilās aviācijas aģentūras (CAA) pārstāvji.

Iepriekš, ņemot vērā ziņas par jaunu Covid-19 paveidu, Latvija, līdzīgi kā citas Eiropas valstis, aizliedza pasažieru pārvadājumus uz Apvienoto Karalisti no 21.decembra līdz 1.janvārim.

Ziņots arī, ka, ņemot vērā aizvien pieaugošos Covid-19 infekcijas izplatības riskus un mērķtiecīgākai infekcijas ierobežošanai, Ministru kabinets 30. decembrī nolēma pagarināt ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 7. februārim un ieviest komandantstundu jeb “brīvdienu mājsēdi” no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim, kā arī no 8. janvāra līdz 10. janvārim. Šajās dienās laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00 iedzīvotājiem ir jāievēro pienākums atrasties savā dzīvesvietā.