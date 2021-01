Kopumā piecās dienās, veicot "brīvdienu mājsēdes" uzraudzību, tika pārbaudītas 24 975 personas

Policija arī norāda, ka tās mērķis nav sodīt un katrs gadījums tiek vērtēts individuāli - 8478 gadījumos doti preventīvi norādījumi. Tomēr diemžēl jāteic, ka ir daļa iedzīvotāju, kas apzināti pārkāpj šos noteikumus, līdz ar to policija ir uzsākusi teju 3500 administratīvos procesus, kā arī vairākos gadījumos ir piemēroti bargi sodi.

ņemot vērā aizvien pieaugošos Covid-19 infekcijas izplatības riskus un mērķtiecīgākai infekcijas ierobežošanai, Ministru kabinets 30. decembrī nolēma pagarināt ārkārtas situāciju Latvijā līdz 2021. gada 7. februārim un ieviest komandantstundu jeb “brīvdienu mājsēdi” no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim, kā arī no 8. janvāra līdz 10. janvārim. Šajās dienās laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00 iedzīvotājiem ir jāievēro pienākums atrasties savā dzīvesvietā.