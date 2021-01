"Radio SWH" gada topā triumfē grupa "Instrumenti"

Apkopojot aizvadītā gada nedēļas topu rezultātus, 2020. gada mūzikas Top40 iekļuvušas 26 latviešu radītas dziesmas un attiecīgi 14 ārzemju izpildītāju skaņdarbi. "Radio SWH" 2020. gada dziesmu Top40 pirmajā vietā ierindojās grupas "Instrumenti" dziesma "Pasaule" no grupas jaunākā studijas albuma "Cilvēks".

Savukārt otrajā vietā vēl viena pašmāju izpildītāja Dona dziesma "Ilgoties man nesanāk". Godalgotais trijnieks tiek noslēgts ar kanādiešu dziedātāja un mūzikas autora The Weeknd hitu "Blinding Lights".

Vēl šogad valsts nozīmīgākajā mūzikas topā, kurš ēterā izskan jau no 1993. gada, iekļuvuši tādi pašmāju izpildītāji, kā "Triānas parks", Aminata, "Rock’n’berries" un Katrīne Lūkins, "Dzelzs vilks", Aija Andrejeva, Agnese Rakovska un Kristīne Pāže, "Rīgas Modes", Ralfs Eilands, Ozols un Intars Busulis, "Carnival Youth", ZeBrene, "Brainstorm", "Tautumeitas", Kriss Noa (Chris Noah), Ivo Grīsniņš Grīslis, "Laika suns", Ivo Fomins, Patrisha, "The Sound Poets", Igo, Marta, "Polar Pilots" un mūziķi, kuri piedalījušies labdarības kampaņas "Dod pieci 2020" himnas radīšanā.

No ārzemju izpildītājiem Latvijas topā spējuši iekļūt jau iepriekš pieminētais "The Weeknd", kā arī "Surfaces", "Jubel" un "Neimy", Surf Mesa un Emilee, Dua Lipa, Harry Styles, Robin Schulz un Wes, Lewis Capaldi, Lady Gaga un Ariana Grande, Calvin Harris, Joel Corry un MNEK, BTS, "Daddy Was A Milkman" un Miley Cyrus.