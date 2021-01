Dienvidkoreja pēc tankkuģa aizturēšanas uz Persijas līci nosūta karakuģi

Iranian Navy soldiers at an armed speed boat in Persian Gulf near the strait of Hormuz about 1320km (820 miles) south of Tehran, April 30, 2019. Bandar Abbas, IRAN-30/4/2019. MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA//NIKOUBAZL_nikou01969/1904301614/Credit:MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA/1904301617

FOTO: MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA/MORTEZA NIKOUBAZL/SIPA