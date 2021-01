Covid-19: 824 jauni inficēšanās gadījumi

Starp mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā 50 līdz 60 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, 12 vecumā no 70 līdz 80 gadiem, deviņi vecumā no 80 līdz 90 gadiem un četri vecumā no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim Latvijā ziņots par 722 Covid-19 pacientu nāvi.