Sabīne Berezina atgriežas ar nospriegotu mīlas balādi

"Dalība nometnē bija vislabākais piedzīvojums šajā tukšajā laikā. Es patiesi izbaudīju katru dienu. Man bija kolosāla iespēja sadarboties ar Latvijā populāriem producentiem un citiem māksliniekiem. Šīs dziesmas tapšanas procesā man bija tas gods sastrādāties ar Kārli Būmeisteru un Arni Račinski. Tā tapa salīdzinoši ātri, un mūsu komanda guva lieliskus rezultātus un atzinības no nometnes žūrijas, kur bija pulcējušies nozares profesionāļi. Saņēmām daudz komplimentu, pozitīvu atsauksmju un arī padomu no pārējiem nometnes dalībniekiem," stāsta Berezina.

"Dziesma stāsta par to, ka brīdī, kad attiecības jūk un brūk, nereti labākais variants ir saprast, ka jādodas katram savu ceļu, jo palikšana kopā var kļūt par mocībām. Zūd cerība uz kompromisu un nav citu variantu, kā vien iet katram savā virzienā, lai gan sākotnēji to ir grūti izdarīt un vienojošais faktors attiecībās vēl cilvēkus pievelk vienu pie otra. Šis ir izteikti parādīts klipā, ko veidojis Kaspars Kampars un tā režisore, scenārija autore Līva Cimmermane, kura ir uzbūrusi šīs klipa ainas, un tajās viss tiek parādīts. Tas ir šis attiecību stāsts par to, ka nereti saprast to, ka “ejam tālāk” ir pareizais lēmums, lai gan nebūt ne vienmēr tas vieglākais," skaidro Sabīne.