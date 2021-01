Covid-19 jaunā paveida dēļ teorētiski iespējams, ka valstis vairāk bruņosies

Tas, ka jaunais vīrusa paveids turpinās izplatīties, ir nenovēršami. Cits jautājums ir par to, kā valstis uz to reaģēs, un kāda būs jaunā vīrusa paveida sekas uz ekonomiku. Eiropa jau kopš rudens piedzīvo dažāda veida ierobežojumus – tiek ierobežota cilvēku pārvietošanās, ir apgrūtināta arī preču pārvadāšana, līdz ar to par ekonomisko atlabšanu pašlaik nav ne runas.