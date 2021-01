Citādā datu nesēju atlīdzība Igaunijā: prāvas kompensācijas autoriem un atlīdzība par viedtālruņiem

Igaunijas gadījums ir īpašs arī ar to, ka deviņas radošās organizācijas vērsās tiesā pret valsti, lai pieprasītu kompensācijas par periodu no 2014. līdz 2018. gadam, kad Igaunijā šī datu nesēju atlīdzības kārtība netika regulēta. Pērnā gada decembrī stājās spēkā Tallinas apgabaltiesas pieņemtais lēmums piedzīt no valsts lielāko kompensāciju valsts vēsturē par labu deviņām organizācijām – 3,5 miljonus eiro + 656 eiro dienā līdz kompensācijas pilnīgai samaksai. Tiesa lēmumā turklāt norādīja, ka Igaunija ir viena no retajām valstīm Eiropas Savienībā, kur valsts nav radījusi taisnīgas kompensācijas sistēmu radošajiem cilvēkiem par viņu darbu reproducēšanu, tādēļ šis pienākums valstij jāizpilda ar atpakaļejošu datumu.