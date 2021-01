Kontrastduša - veselīgam gada sākumam!

Arī karstai dušai var būt labs efekts - ir tikai jāsaprot, kas noteiktā mirklī mums ir nepieciešams. Tā, piemēram, vēsāka duša vai kontrastduša tonizēs un palīdzēs ātrāk pamosties, sniegs enerģijas lādiņu, bet karsta duša var būt labs palīgs pirms miega, lai relaksētos un atslābinātos. Arī pēc sporta treniņa ieteicama silta vai karstāka duša, lai atslābinātu muskuļus, kas lielas slodzes gadījumā ir saspringti un asins cirkulācija tajos ir apgrūtināta. Protams, nevajadzētu ar to pārspīlēt.

Tāpat veselīgam gada sākumam atcerieties par to, ka arī ziemīgais svaigais gaiss norūda mūsu organismu, tādēļ biežāk dodieties pastaigās vai citās piemērotās aktivitātēs svaigā gaisā. Savukārt no vitamīniem aktuālākie šobrīd būs D un C vitamīni imunitātes stiprināšanai. Noteikti neaizmirstiet B grupas vitamīnus, kas stiprinās prātu, kā arī mikroelementus cinku un selēnu imunitātes spēcināšanai!