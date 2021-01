Valdībā plāno lemt par papildu 160 000 vakcīnu pret Covid-19 iegādi no "Pfizer" un "BioNTech"

No VM sagatavotā Covid-19 vakcinācijas plāna izriet, ka no "AstraZeneca" gada pirmajā ceturksnī tiks saņemti ap 424 000 vakcīnu, no "BioNTech"/"Pfizer" - ap 98 000, no "CureVac" - 63 000, bet no "Moderna" - ap 42 000. Eiropas Zāļu aģentūra pašlaik kā otro vērtē "Moderna" pieteikumu vakcīnas reģistrēšanai.