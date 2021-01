Porsche, kurš tika upurēts modelim Macan

Itālijā dzimušais Valters de Silva bija Volkswagen grupas galvenais dizainers periodā no 2007.gada līdz 2015.gadam. Šajā laikā viņa uzraudzībā tapuši daudzi brīnišķīgi auto, tai skaitā viens no viņa paša favorītiem Audi A5. Tāpat de Silva palīdzējis radīt automobiļus, kas tālāk par prototipa stadiju nav tikuši. To vidū ir unikāls Porsche 550one - automobilis, kādu vēl tālajā 2008.gadā vēlējās redzēt kādreizējais Volkswagen grupas boss Ferdinands Pīhs, taču pirmo reizi publiski to Valters de Silva savā Instagram profilā parādījis tikai tagad. Pīhs, starp citu, arī bija tas, kurš ļoti vēlējās, uzstāja un ar grandioziem zaudējumiem tomēr dabūja Bugatti Veyron.