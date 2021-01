Covid-19: 1229 jauni inficēšanās gadījumi

SPKC informē, ka saņemti ziņojumi par 32 mirušajiem (viens cilvēks vecumā no 45-50 gadiem, divi vecumā no 50-60 gadiem, septiņi vecumā no 60-70 gadiem, septiņi vecumā no 75-80 gadiem, vienpadsmit vecumā no 80-90 gadiem, četri vecumā no 90-95 gadiem).