Āgenskalna sprādzienā cietušās ēkas iedzīvotāju biedrības atklāta vēstule

Publicējam pilnu vēstules tekstu:

Sakarā ar mūsu mājas traģiskā sprādziena rezultātā radušos situāciju, visu dzīvu palikušo un dažu ievainoto iedzīvotāju vārdā vēršamies pie visām valsts un pašvaldības instancēm, lai uzsāktu neatliekamu koordinētu rīcību tālāko seku likvidēšanai.

Pēc sprādziena lokalizācijas (policijas slēdzienu vēl gaidām), video kameras materiālā, kas fiksēja sprādziena brīdi, redzams, ka sprādziens ir noticis pašvaldībai piederošajā dzīvoklī, kurā ir arī bojāgājušais.

Vakar 05.01.2020, piedalījos Mājokļu un Vides departamenta Ārkārtas sēdē. No MVD, kuru pārziņā ir viens no mūsu mājas dzīvokļiem un RNP, mūsu apsaimniekotāja vadības sacītā sapratu, ka viņi nes tikai daļēju atbildību par notikušo. Pašlaik jau no pirmajiem būvvaldes un būvekspertu saņemtajiem atzinumiem izriet, ka pilnīgi visai atbildība par pašreizejo ēkas un pēc katastrofas esošo mantu drošību un seku likvidēšanu gulstas vienīgi uz mūsu privāto dzīvokļu īpašnieku pleciem.

Man kā mājas pilnvarotājam, pašlaik par katru paredzamo vai paveikto seku likvidēšanas darbu zvana darbinieki no dažādām Rīgas instancēm, lai tos ar mani saskaņotu. Protams, paldies viņiem , personīgi arī M. Kaktiņa kungam no RNP, kurš vēl vakar vakarā palīdzēja uz blakus Ļermontova 8 esošo māju pārnest policijas ekspertīzes laikā atrastās vērtīgās mantas. Visi šie likvidācijas darbi protams ir par maksu un par tiem no RNP puses tiks piestādīti rēķini un pēc viņu teiktā atvilkti no mūsu uzkrājuma naudas. Kā piemērs, konkrēti šodien, kad tiks pabeigta policijas ekspertīze, uz Melnsila ielas būs izgāzti aptuveni autokravu 20 kravu būvgružu. RNP mums piedāvā konteineru pakalpojumus, bet zinot to pašreizējās izmaksas, bez demontāžas darbiem, kas ir ap 1200-1500 EUR, tie būs vēl ap 5000 EUR. Un tā ir tikai neliela daļa no kopējā eksplozijas drupu apjoma. Vakar vakarā sazinoties ar mājas iedzīvotājiem, lai ietaupītu savu nelielo, mājas uzkrājumu, mutiski piekritām RNP ka pēc Melnsila ielas ekspertīzes pārmeklēto būvgružu apjomu uz laiku nokraut mājas pagalmā, lai ar pašu mājas iedzīvotāju spēkiem tos vēlāk pāršķirot, uz ko RNP pārstāvis piekrita.