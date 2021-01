Tikai pilngadīgajiem: Latvijā "Moderna" vakcīnu plāno piedāvāt 168 283 cilvēkiem

Kā vēstīts, Eiropas Zāļu aģentūra trešdien apstiprināja ražotāja "Moderna" Covid-19 vakcīnu izmantošanai Eiropas Savienībā (ES). Lai to oficiāli reģistrētu, vēl ir nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājumu. Pēc tam ražotājs vakcīnu varēs sākt nogādāt uz visām ES dalībvalstīm.

Latvija katrā no šī gada pirmajiem trīs mēnešiem plānojusi saņemt 14 061 "Moderna" vakcīnas devu. Savukārt no aprīļa līdz jūnijam paredzēts saņemt vēl 147 189 un tikpat daudz arī no jūlija līdz septembrim.