Sākas "Muzikālās bankas 2020" fināla balsojums

Līdz 18. janvārim 25 fināla dziesmas vērtē klausītāji un žūrija, bet no 19. līdz 26. janvārim balsojums turpināsies vairs tikai par piecpadsmit dziesmām. Balsošana notiek mājaslapā muzikalabanka.lv. Gada vērtīgāko dziesmu noskaidros klausītāju balsojums apbalvošanas ceremonijas laikā. Tā notiks 30. janvārī, plkst.21.15 tiešraidē Latvijas Radio 2 un LTV1, kā arī projekta Facebook kontā.

Apkopojot gada rezultātus, fināla balsojumā no 168 pieteiktajām dziesmām iekļuvušas šādas 25 dziesmas:

TAVS KAROGS – The Sound Poets

Muzikālās bankas 25 fināla dziesmas, līdztekus klausītāju balsojumam, vērtē arī neatkarīga un starptautiska žūrija, kurā piedalās dziedātāja Dināra Rudāne, mūziķis, komponists, producents Reinis Sējāns, dziedātāja Olga Rajecka, komponists, diriģents Jēkabs Jančevskis, reperis, bītmeikeris, producents ansis, operdziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, Latvijas izpildītāju un producentu apvienības LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, Sony Music Baltic pārstāvis, grupas Ewert and The Two Dragons menedžeris Tomass Oljums (Toomas Olljum), Lietuvas Mūzikas asociācijas dibinātājs, mūzikas aģentūras M.P.3 vadītājs Vaidas Stackevičius.