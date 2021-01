Austrumu slimnīcas mediķiem pēc vakcinēšanās nav gultas režīms un nejutīgas rokas

Vairāk nekā 850 cilvēki Facebook dalījušies ar baumām, ka Austrumu slimnīcā mediķiem pēc vakcinēšanas pret Covid-19 esot “gultas režīms ar augstu temperatūru”, nejutīgas rokas un problēmas ar muguru. Austrumu slimnīca to noliedz – tās rīcībā neesot ziņu, ka kādam no vakcinētajiem būtu nopietni veselības sarežģījumi. Ja problēmas būtu, slimnīcā to noteikti zinātu.