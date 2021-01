Lasītāja pieredze ⟩ Zaudēts laiks, nauda un nervi. Kāpēc ir svarīgi parakstīt īpašuma pieņemšanas-nodošanas aktu?

“Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" informē – lai izbeigtu “Dabasgāzes piegādes līgumu” (Līgums) par doto adresi, tajā ir jāpārtrauc gāzes padeve, kas ir maksas pakalpojums. Vienoties par meistara vizīti var, zvanot uz tālruni 155 darba dienās no 8:00 līdz 18:00. Ja nevarat garantēt iekļūšanu adresē, Līgums tiks izbeigts, kad to noslēgs jaunais īpašnieks. "Norēķinu kārtība par dabasgāzi mājsaimniecības lietotājiem" sadaļā Vispārīgie noteikumi 13. punkts paredz: "Ja Mājsaimniecības lietotājs pēc dzīvojamo telpu atbrīvošanas nav panācis vienošanos ar Sistēmas operatoru par dabasgāzes piegādes līguma izbeigšanu, viņš ir atbildīgs par izlietotās dabasgāzes samaksu līdz jauna dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanai ar citu dabasgāzes lietotāju.””

Morāle. Neesiet lētticīgi! Lai kāds arī būtu pārgurums vai papīra trūkums, bez pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas neatdodiet atslēgas un neejiet ārā no dzīvokļa – uzskricelējiet to kaut vai uz tualetes papīra ar ogli.”

Parasti PNA iekļauj pušu rekvizītus, dzīvokļa stāvokli, dažādu mēriekārtu (skaitītāju) rādījumus. Ja dzīvoklī ir kādi trūkumi, tad to labāk ir nofiksēt pie apskates, nepieciešamības gadījumā to atrunājot arī līgumā.

Jāatceras, ka atbilstoši Civillikuma 1593.pantam atsavinātājam jānes atbildība pret ieguvēju par to, ka lietai nav nekādu apslēptu trūkumu un ka tai ir visas tās labās īpašības, kādas apgalvotas vai pieņemamas. Un šāds pienākums atkrīt, ja ar līgumu vai nu ieguvējs tieši atteicies no tiesības prasīt atbildību, vai arī atsavinātājs tieši atteicies no šā pienākuma (Civillikuma 1603.pants); tomēr, ja atsavinātājs rīkojies ļaunā nolūkā, tad viņam tomēr jāatlīdzina ieguvējam (pircējam) nodarītie zaudējumi. Līdz ar to, ja pārdevējs būtu izmantojis kvalificēta jurista, piemēram, zvērināta advokāta, palīdzību, šādus līguma punktus varētu iekļaut pirkuma līgumā.