Draudot ar fizisku izrēķināšanos, no dzīvokļa Jelgavā nolaupa 750 eiro

Sākotnējā informācija liecina, ka, draudot ar fizisku izrēķināšanos, kādai sievietei no dzīvokļa nolaupīti 750 eiro. Likumsargi ir noskaidrojuši iespējamo vainīgo personu, un par notikušo sākts kriminālprocess.

Tāpat sākts kriminālprocess par to, ka laikā no otrdienas līdz trešdienai Jelgavā no neaizslēgtas automašīnas "Volkswagen Golf" ir nozagti diagnostikas vadi. Ar zādzību nodarīts materiālais zaudējums 1000 eiro apmērā.