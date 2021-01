Hiršs: Tramps stāsies tiesas priekšā

Visticamāk, ka Baidena prezidentūras laikā pret Trampu tiks veikta izmeklēšana un par pārkāpumiem nāksies atbildēt. Hiršs arī nepiekrīt tam, ka savas prezidentūras laikā Donalds Tramps ir spējis ielikt svarīgos amatos atbalstītājus, kuri spētu no šiem tiesu darbiem aizsargāt. Neskatoties uz to, ka Tramps valsts demokrātisko sistēmu ir ievērojami vājinājis, nav iespējams radikāli nomainīt valsts pārvaldes iestādēs strādājošos cilvēkus visos līmeņos. Profesionālā ierēdniecība tomēr ir gatava izpildīt tai uzticētās funkcijas un nepieciešamības gadījumā saukt prezidentu pie atbildības, uzskata Hiršs. Turklāt Džo Baidena prezidentūras laikā tiks nomainīta arī valsts pārvaldes iestāžu vadība, kas dos pozitīvu stimulu «no augšas». Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka Trampam pietuvinātie cilvēki tagad kontrolēs valsts politiskos procesus no aizkulisēm.