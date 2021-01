Kariņš: Zinu, ka kopīgiem spēkiem būsim spējīgi uzveikt šo pandēmiju

"Saprotu, ka šis laiks nav viegls. Mums ir liegts iet pie tuviniekiem, radiem, draugiem, bet mērķis ir neļaut slimībai pārlēkt no cilvēka uz cilvēku. Tas jums ir grūti, man nav viegli, bet kopīgiem spēkiem varēsim uzveikt pandēmiju," uzsvēra Kariņš.

Komandantstunda būs jāievēro no 15.janvāra līdz 17.janvārim un no 22.janvāra līdz 24.janvārim, kad iedzīvotājiem būs aizliegts pārvietoties laikposmā no plkst.22 līdz plkst.5.