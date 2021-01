No šodienas līdz svētdienas rītam ik dienu laikā no plkst.22 līdz 5 atbalsta sniegšanā tiks vienlaikus iesaistīti aptuveni 300 zemessargi un karavīri no Zemessardzes brigādēm. Zemessargi un karavīri VP vadībā veiks kopīgu patrulēšanu noteiktajās ierobežojumu stundās.