Arhitekts radis veidu, kā ražot flīzes no piesārņota gaisa

Mūsdienu pasaulē viena no sīvākajām ekoloģiskajām cīņām ir gaisa piesārņojuma mazināšana, kas it nemaz nevedas viegli. Kāds Indijas uzņēmums ir radis iespēju lietderīgi izmantot piesārņojumu, proti, no tā izgatavot flīzes.