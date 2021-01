FOTO ⟩ Kā no grausta Jelgavā augšāmcēlās koka nams

Kultūrvidei piemīt kultūrslānis, kas uzkrājas, bet, ja to izskalo, izrok un izmet ārā, vietā saberot baltas smiltis, tur vairs nekas neaug. Tiesa, šī māja bija ļoti dziļi degradēta, un es saprotu, kāpēc cilvēkiem bija tāda skepse,» atzīst arhitekts.

Projekta vadītājs Valdis Grinpukals no SIA RERE Meistari stāsta, ka darbu sākšanas brīdī

māja bijusi tik sliktā stāvoklī, ka bijis grūti izlemt, no kura gala vispār ķerties klāt.

Tehniski viens no sarežģītākjiem un interesantākajiem risinājumiem projekta gaitā bija visas ēkas pacelšana ar speciālu domkratu palīdzību, to neizjaucot, par 30-35 cm – apmēram par tādu tiesu konstrukcija bija nosēdusies. Tā rasta iespēja atjaunot mūrētos pamatus, kas bija izzuduši, kā arī izbūvēt jaunu apakšējo vainagsiju, kas bija satrunējusi. Ēkas pacelšana sākta 2018. gada maijā un noslēdzās ziemas sākumā.

Kā unikālu paņēmienu būvnieks izceļ ēkas iekšpusē pilnīgi no jauna izbūvēto nesošo karkasu, kas notur visas slodzes. Savā vietā palikušas arī vēsturiskās konstrukcijas, kas turpina funkcionēt nu jau krietni atvieglotā režīmā.

Rekonstrukcijas projektā sākotnēji bija paredzēts diezgan daudz jaunu detaļu, bet, kad objekts iztīrīts, tapis redzams, ka no vecajām konstrukcijām ir saglabājams krietni vairāk, nekā tika cerēts, stāsta Valdis Grinpukals. «Piemēram, no jauniem dēļiem bija paredzēts veidot gandrīz visas sienas, bet darbu gaitā konstatējām, ka ļoti daudz ir saglābjams.Arī no jumta konstrukcijām apmēram 70 procenti ir vecās, oriģinālās. Centāmies maksimāli saglabāt visu, ko vien bija iespējams. Tiesa, vietām jau kaut kas bija izzāģēts laukā, jo blakus māju iemītnieki pamazām bija sākuši kurināt visu nost,» viņš piebilst.