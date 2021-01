Nākamnedēļ 1991.gada barikāžu piemiņai rīkos akciju "Iededz ‘guni"

"Taču šos notikumus aizmirst nedrīkstam, tādēļ aicinām ikvienu 13.janvārī, iestājoties tumsai, ar labām domām un brīvības garu sirdīs pie savas mājas aizdegt lāpu, ugunskuru, kur to ļauj noteikumi, vai sveci, parādot, ka no mazas liesmiņas varam sasildīt visu Latviju," komentēja Ābele.

Akcijas nosaukums "Iededz ‘guni" radies, iedvesmojoties no latvju dainām, it īpaši no divrindes "kuram guni namiņā, lai silst visa pasaulīte". Ābele skaidroja, ka gan tolaik, pirms 30 gadiem aizstāvot brīvības ideju, gan pašlaik, kad cīnāmies ar pandēmiju, ir būtiski būt vienotiem, sasildīt vienam otram ar labiem vārdiem un darbiem un novērtēt Latviju.