Auto tirgotāja solītā garantija izkūp vējā, jo solīta tikai mutiski

Ģirts: “Viss, jauda pazuda. Tagad tā brauc uz 30 km/h. Principā vispār nebrauc. Panelī sadegās lampiņas. Zvanīju uz to numuru, ko paņēmu no viņiem. Atbildēja, ka pārbaudīšot, kas tur ir ar to mašīnu un atzvanīšot. Pēc stundas atzvanīja un teica, ka sarunāšot servisu. Teica, ka it kā esot ciet kvēpfiltrs. Jautāju, kurš maksās. Viņi man atbildēja, lai piezvanu vēlreiz no rīta, kad sarunāsim remonta laiku. No rīta zvanīju viņiem vēlreiz un vienīgā atbilde – priekšnieki nevēloties investēt auto, iedota atlaide [pērkot auto], tieciet galā paši. Tādas norunas par garantijas neesamību atlaides gadījumā nebija. Teica, ka motoram un ātrumkārbai ir garantija. Par pārējo es nemaz nečīkstētu. Man galvenais, lai motors darbojas, bet tagad tas nedarbojas! Ja tu reiz soli, tad izdari!”