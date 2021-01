Aptauja: Teju puse Latvijas iedzīvotāju izjutuši sabiedrības agresiju

Ar sabiedrības agresiju visvairāk saskārušies jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kas sniedza šādu atbildi 60% gadījumu. Vecuma grupā no 30 līdz 59 gadiem to izjutuši 48% iedzīvotāju, bet vecumā no 60 līdz 74 gadiem - 38% iedzīvotāju.

Arī līdzcilvēku agresiju nedaudz biežāk izjutušas sievietes. Attiecīgi 24% aptaujāto sieviešu pauduši šādu nostāju, kamēr vīriešu vidū - 21%. Visvairāk ar to sastapušies jaunāki cilvēki - teju katrs trešais jeb 28% aptaujāto vecumā no 18 līdz 39 gadiem, 24% - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 20% - vecumā no 50 līdz 59 gadiem un 13% - vecumā no 60 līdz 74 gadiem.