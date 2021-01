Advokāts: Iniciatīva Satversmē nostiprināt ģimenes jēdzienu ir destruktīva

Liepa pauda, ka priekšlikums ir savdabīga atbilde Satversmes tiesas (ST) 12.novembra spriedumam, kurā tiesa nosprieda, ka jēdziens "ģimene" ir plašāks un ietver ne tikai attiecības starp laulātiem un to bērnus.

"Jau 2004.gadā vienā no ST spriedumiem tika uzsvērts, ka valstij ir jāaizsargā ikviena ģimene, un atzīts, ka jēdziens "ģimene" nav saistīts vienīgai ar attiecībām, kas balstītas uz laulībām. Ģimenes neiedala "likumīgajās" un "nelikumīgajās","

"Ja pieņemtais likums ir pretrunā Satversmei, tad ST ir pilnvaras šos Satversmei neatbalstošos noteikumus atzīt par spēkā neesošiem. Tiesiskā valstī konstitucionālajai tiesai ir gala vārds par to, vai norma atbilst konstitūcijai," viņš teica, uzsverot, ka kontekstā ar ST likumdevējam adresēto 12.novembra sprieduma piemērošanas pienākumu NA iniciatīva ir destruktīva.

Advokāts sacīja, ka Satversmē neiekļauj jēdzienu skaidrojumu vai instrukcijas. Satversme lietoti jēdzieni visaugstākajā to abstrakcijas pakāpē un jēdzienu "ģimene" nav jāskaidro ar Satversmes normu. To var darīt likumdevējs atsevišķā likumā un to dara arī tiesas, vērtējot konkrētas lietas.