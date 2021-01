Nedēļas horoskops

STRĒLNIEKS Darba patiesi netrūks. Taču tu pratīsi saplānot pienākumus tādējādi, ka tie tiks vienmērīgi sadalīti visas nedēļas garumā. Plus var rasties iespēja piesaistīt kādu izpalīdzīgu kolēģi. Būs brīži, kad aizdomāsies par filozofiskām lietām, garīgām vērtībām. Kādu Strēlnieku tas pamudinās apmeklēt astrologu, meklēt atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem ar ezoterikas palīdzību. Romantiskajā lauciņā būsi gatavs jauniem iekarojumiem.

MEŽĀZIS Var pavīdēt jaunas izaugsmes iespējas profesionālajā lauciņā. Galvenais, saglabā tikpat enerģisku, pašaizliedzīgu nostāju un turpini attīstīt zināšanu apvāršņus, lietišķos kontaktus. Zvaigznes sola lielāku izdošanos tiem zīmes pārstāvjiem, kuri saistīti ar zinātnes lauciņu, IT lietām, kā arī ar transporta, loģistikas jomu. No darba brīvajā laikā aktīvi iesaistīsies tuvinieku dzīvē notiekošajā, sniegsi morālu atbalstu un praktiskus padomus. Ģimenes locekļi no savas puses dāvās tev sirdsmieru un nedalītu uzmanību.