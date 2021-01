FOTO ⟩ Kā vēsturiska Rīgas preču stacija pārtapa par modernu kultūrtelpu

Ēka ilgus gadus stāvēja tukša un pamesta, līdz 2003. gadā to savā aizgādībā pārņēma ABLV Bank, nolemjot to veidot kā magnētu un simboliskus vārtus no Rīgas jūgendstila rajona uz plašo New Hanza teritoriju. Neraugoties uz krīzi bankā, projektu izdevās īstenot.