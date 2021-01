Vīrietim par komandantstundas neievērošanu piemēroti divi sodi 1500 eiro apmērā

9.janvārī plkst.1.45 tika konstatēts, ka Liepājā, Oskara Kalpaka ielā vīrietis atrodas ārpus mājām nakts laikā, kad tas nav atļauts, tādējādi pārkāpjot aizliegumu pārvietoties laikā posmā no plkst.22 līdz 5. Vīrietim tika piemērots naudas sods - 100 eiro. Ņemot vērā to, ka vīrietis dzīvo turpat netālu no vietas, kur viņu apturēja, varētu domāt, ka viņš pēc soda saņemšanas dosies mājās, taču pēc aptuveni pusotras stundas vīrietis tika apturēts Liepājā, Baseina ielā. Vīrietim tika uzlikts 200 eiro liels naudas sods.