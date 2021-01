Rimi un Sky atsakās no dezinformatora Pļaviņa ūdens, bet valsts turpina atbalstīt

Sociālais uzņēmums nozīmē, ka bizness nodarbina cilvēkus, kurus citur labprāt darbā neņem, piemēram, cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Tie neizņem peļņu dividendēs, bet iegulda atpakaļ sabiedriskam labumam, par to pretī saņemot algu subsīdiju, nodokļu atlaides, pieeju valsts vai ES grantiem u.tml.

Kad 2019. gada nogalē atklājās, ka Memory Water cilvēkus ar invaliditāti nodarbina pāris stundu mēnesī un maksā 35 eiro, bet par to saņēmis grantu 133 000 eiro apjomā , ko ieguldījis nevis cilvēkos, bet ūdens ražošanas iekārtā, labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) solījās mainīt kritērijus šī statusa piešķiršanai, lai to nevar izmantot ļaunprātīgi.

arī 2019. gadā vairākums uzņēmumā nodarbināto cilvēku ar invaliditāti – seši – strādājuši vidēji 10 stundas mēnesī, par to atlīdzībā saņemot 23,50 eiro.

Viens strādājis vidēji 20 stundas par 95 eiro, viens 24 stundas par 175 eiro, bet divi - vidēji 160 stundas par 500 eiro mēnesī. Pļaviņa uzņēmums par mata tiesu izpilda sociālā uzņēmuma piešķiršanai nepieciešamo prasību, ka cilvēkiem ar invaliditāti jābūt vairāk nekā pusei no darbaspēka.

To, vai Memory Water saviem darbiniekiem piemaksā, Re:Baltica neizdevās noskaidrot. Uz rakstiski nosūtītajiem jautājumiem uzņēmuma vadītājs Jānis Pļaviņš neatbildēja, sakot, ka grib sazvanīties. Arī sazvanīts viņš nevēlējās atbildēt uz jautājumiem par viņa sociālā uzņēmuma darbību, bet gan runāt par debatēm ar Re:Baltica un brīdināt, ka Re:Baltica nāksies par savu darbu atbildēt, kad “mainīsies vara”.

Sociālā uzņēmuma statuss piešķirts arī otrajam Pļaviņu ģimenes biznesam – Prana Energy, kas piedāvā vegānus ēdienus un nodarbina 13 cilvēkus ar invaliditāti. Tiesa, spriežot pēc Re:Baltica rīcībā esošā Sociālo uzņēmumu komisijas sēdes protokola, astoņi no viņiem ir tie paši, kas strādā Memory Water. Par to sēdē bija diskusijas. Daļa ekspertu sprieda, ka tas, ka “abos uzņēmumos nodarbina vienus un tos pašus darbiniekus, nevar teikt, ka atbalstu no diviem uzņēmumiem kopā saņem 26 nodarbinātie mērķa grupas pārstāvji, faktiski tie ir 13 vieni un tie paši darbinieki, katrs divos uzņēmumos.” Citi gan iebilda, ka nevienam nav aizliegts strādāt vairākās darba vietās. Izskanēja ierosinājums iekļaut normatīvajā regulējumā nosacījumu, ja cilvēks strādā vairākos sociālajos uzņēmumos, viņu kvalificē par atbalstāmu mērķa grupas darbinieku tikai vienā uzņēmumā.