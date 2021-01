Lidosta "Rīga" šogad plāno palielināt apkalpoto pasažieru skaitu līdz 2,8 miljoniem

Odiņa atzina, ka šobrīd ir sarežģīti prognozēt situāciju nākamajos divos gados, tomēr, pēc pašreizējām prognozēm, 2021.gadā lidostā "Rīga" plānots apkalpot 2,8 miljonus pasažieru. "Šis cipars, varbūt, izskatās diezgan nereāls, ņemot vērā, ka šobrīd mēs apkalpojam apmēram 50 000 pasažieru mēnesī, bet mēs ļoti ceram, ka izmaiņas lidojumu kārtībā no 15.janvāra stabilizēs situāciju turpmākajos mēnešos, bet no maija un jūnija varētu lēnām atjaunoties apmēri vismaz līdz 30-40% no 2019.gada apmēra," teica Odiņa.