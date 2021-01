Kalviņš: Lai gada laikā panāktu pūļa imunitāti, mums jāvakcinē aptuveni 8250 cilvēku dienā

“Šobrīd Latvijā ir pieejams viens no tādiem paņēmieniem, piemēram, “Pfizer” un “BioNTech”, kā arī “Moderna” vakcīnas. Šīs vakcīnas neizmanto standarta pieeju, kad mums ir nepieciešams padarīt vai novājināt aktīvu vīrusu un izmantot bioloģiskas sistēmas, lai ražotu olbaltumvielas. Tā tas bija agrāk citās vakcīnās. Jaunajās vakcīnās pret Covid ir izmantota jauna pieeja. Tā dod iespēju ievadīt šūnās informāciju par to, kādu proteīnu šūnai ir jāsaražo, un šī informācija tiek ņemta no aktuālā vīrusa. Zinātnieki ir vienojušies, ka galvenais, pret ko vērst imunitāti, ir pret pīķa proteīniem jeb dzelksnīšiem uz vīrusa virsmas,” skaidro Kalviņš.