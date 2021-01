Sniega un apledojuma dēļ valsts lielākajā daļā ir apgrūtināta braukšana

Latvijas centrālajā daļā un Vidzemē apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Rīgas apvedceļu posmā Baltezers-Saulkalne, pa Tallinas šoseju visā garumā, pa Siguldas šoseju posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, kā arī pa Tīnūžu-Kokneses autoceļu posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Zemgales un Kurzemes virzienā sniegs un apledojums iespējams uz Bauskas šosejas posmā no Dimzukalna līdz Grenctālei, uz Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Lietuvas robežai, uz Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Blīdenei un posmā no Kalvenes līdz Liepājai, kā arī uz Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Ventspilij.

Savukārt tiem, kuri brauc uz Latgali vai no tās, jāņem vērā, ka sniegots un apledojis var būt Daugavpils šosejas posms no Rīgas līdz Saulkalnei un posms no Skrīveriem līdz Izvaldai, Rēzeknes šosejas posms no Rušenicas līdz Medumiem, Jēkabpils šoseja posmā Jēkabpils līdz Varakļāniem un posmā no Stolbovkas līdz Terehovai, kā arī Daugavpils apvedceļš.

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoši braukšanas apstākļi šorīt ir vienīgi Ogres un Rēzeknes apkaimē, bet citviet tie ir apgrūtināti.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, slidenie un sniegotie ceļu posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt ir iesaistītas 186 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Ceļu uzturētāji atgādina, ka ziemas laikā braukšanas apstākļi var mainīties ļoti krasi, tāpēc autobraucējiem jābūt ļoti piesardzīgiem, jāietur lielāka distance līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, jāizvairās no straujiem manevriem, kā arī jāizvēlas braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošs ātrums.