Par negodīgas komercprakses īstenošanu PTAC piespriedis 7000 eiro sodu "Julianus Inkasso Latvija"

Konkrēto komercpraksi kompānija īstenojusi laika periodā no 2020.gada 6. līdz 15.jūnijam, izmantojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Kompānija nosūtījusi parādniekiem īsziņas un e-pastus, radot iespaidu, ka tieši šis laika periods ir labvēlīgākais parāda samaksai bez tiesas. Sabiedrības īstenotā negodīgā komercprakse ir skārusi vismaz 511 patērētājus.

Atbilstoši patērētāju sniegtai informācijai "Julianus Inkasso Latvija" nosūtīja patērētājiem e-pasta vēstules par kavēto maksājumu un īsziņas ar aicinājumu sazināties ar kompāniju par kavētā maksājuma samaksu laikā no plkst.23 līdz 2, kā arī laika posmā no 2020.gada 6.aprīļa līdz 2020.gada 15.jūnijam nosūtīja patērētājiem paziņojumus par parādsaistībām, kuros atsaucās uz "Ārkārtas situāciju" un kā e-pasta tēmu norādot tekstu: "Aicinājums sakarā ar ārkārtas situāciju".

jo kompānija ir izmantojusi valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, atsaucoties uz to patērētājiem nosūtītajos paziņojumos, un patērētājiem radījusi iespaidu, ka tieši šis laika periods ir labvēlīgākas parāda samaksai bez tiesas procesa uzsākšanas, tieši ārkārtējās situācijas laikā, ievērojot gan kreditora, gan parādnieka intereses, normatīvi paredzēja parādniekam papildu laiku saistību izpildei, kuras tas nevar izpildīt ne savas vainas dēļ, kā arī kompānija patērētājiem informāciju par parādsaistībām e-pastu un īsziņu veidā izsūtījusi laika periodā no 2020.gada 6. līdz 15.jūnijam, kas daļēji tika piegādāti laika posmā no plkst.21 līdz 8 un svētku dienās bez parādnieka piekrišanas, tādējādi, pārkāpjot Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktās prasības attiecībā uz saskarsmes kultūru un veicot nesamērīgu saskarsmi.