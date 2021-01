Aizvadītajā diennaktī reģistrēts 931 jauns saslimšanas ar Covid-19 gadījums

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 64 923, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1166, kas ir 1,8% no visiem inficētajiem.

Starp 18 mirušajiem divi bijuši vecumā no 55 līdz 60 gadiem, pieci - no 60 līdz 70 gadiem, trīs - no 70 līdz 80 gadiem, seši - no 80 līdz 90 gadiem, vēl divi - vecumā no 90 līdz 95 gadiem.