"Paliec negatīvs" - jauns pašmāju seriāls jauniešiem

Seriāla "Paliec negatīvs" sižets seko notikumiem kādā lauku muižā Covid-19 pandēmijas laikā. Divi jauniešu kolektīvi – meiteņu volejbola komanda kopā ar savu treneri (Varis Piņķis) un zēnu pūtēju ansamblis kopā ar diriģenti (Alma Rix) – ir devušies uz savām nometnēm, taču muižas īpašnieka (Gatis Gāga) izklaidības dēļ ir sajaukti nometņu rezervācijas datumi un pārpratuma rezultātā muižas numuriņos meitenes un zēni tiek salikti kopā uz vienu nakti. No rīta izrādās, ka zēnus atvedušajam šoferim ir saslimšanas simptomi un pozitīvs tests, tādēļ drošības pēc jauniešiem jāpaliek pašizolācijā tieši tādās kompānijās, kā pārlaista nakts.

"Ļoti ātri vienojāmies savā starpā, ka gribam, lai seriāls ir par sapratni, draudzību un dažādības pieņemšanu. Un, protams, par mīlestību, par ko, lielākā vai mazākā mērā, ir visas pasaules filmas un seriāli,” teic viens no seriāla režisoriem, Māris Lagzdiņš.

Abi režisori ne bez pamatojuma izvēlējušies strādāt ar jauniešiem, kuriem nav iepriekšējas ekrāna pieredzes. Māris stāsta, ka viņu mērķis bija atlasīt tādus jauniešus, kuri ir “jau gatavi tēli” – bez uzspēlētības, neliekot jauniešiem mocīties ar tēliem, kas viņiem ir sveši. “Trīs galvenos tēlus mēs atlasījām paši, kad gatavojām vizuālo paraugu. Es biju sajūsmā, skatoties, kā viņi saaug ar tēliem un tos papildina. Un “sīkajiem” piemīt neticama atbildības sajūta,” atklāj Una. Galvenās jauniešu lomas seriālā atveido Elīza Mickus (Marta), Varis Vilciņš (Vova) un Frīda Šulte (DžiDži). Abi režisori ir gandarīti par iespēju sastrādāties ar jauniešiem. Mārim tā bija pirmā pieredze un praktiski visa sadarbība viņam nāca kā atklājums un pārsteigums: “kas lieliski, viss bija pozitīvs pārsteigums. Sākot ar to, cik viņi ir brīvi un atraktīvi un beidzot ar to, cik pacietīgi un mērķtiecīgi! Bet vispatīkamāk laikam bija tas, ka aktieru savstarpējā mijiedarbībā aiz kadra izpaudās tieši tas, par ko mums gribējās, lai ir seriāls. Par to, ka, neskatoties uz dažādām interesēm, raksturiem, sociāliem slāņiem vai jebko citu, izšķirošas ir vispārcilvēcīgas īpašības - spēja veidot draudzību, saprast vienam otru un pieņemt atšķirīgo. Tas, ka pa vidu viņi pamanās arī strīdēties un būt lecīgi, visu padara tikai interesantāku.” Savukārt Unas pārsteigums bija jauno aktieru entuziasms. “Viņi gribēja filmēties nevis tāpēc, lai kļūtu slaveni vai atpazīstami, bet tāpēc, ka tas viņus interesēja. Viņiem bija interesanti vienkārši atrasties procesā, kas aplipināja visu komandu ar pozitīvismu un entuziasmu. Viņi prot būt tieši tajā mirklī, kurā atrodas, tā ir laba skola man,” secina režisore.