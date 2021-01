Nedēļas horoskops

VĒRSIS Kopumā veiksmīgs periods. Ārējie apstākļi nekādi netraucēs īstenot kāroto, tev tikai pašam nāksies nedaudz papūlēties, lai pilnībā realizētu savus mērķus. Attiecībās ar līdzcilvēkiem pratīsi uzturēt saskanīgu, draudzīgu noskaņu. Iespējams, kādam no tuvākajiem kolēģiem būs nepieciešams tavs atbalsts, kuru arīdzan bez liekām ierunām sniegsi. Personīgajā dzīvē daudz kas būs atkarīgs no spējas piekāpties, vērīgāk ieklausīties partnera vēlmēs.

JAUNAVA Jūtamākus panākumus gūs tās Jaunavas, kuras būs gatavas pielāgoties apstākļiem, nepieciešamības gadījumā kardināli mainīt savus plānus. Nebaidies no pārmaiņām, jo tās šobrīd radīs jaunas izaugsmes iespējas. Varbūt parādīsies iespējas papildināt profesionālās zināšanas. Noteikti izmanto tās! Lielajā steigā vajadzētu būt nedaudz saudzīgākam pret sevi, proti, neiedzīvoties pārpūlē. Patīkamu atslodzi no ikdienas raizēm sniegs romantiska divvientulība ar mīļoto cilvēku. Arīdzan kopīgi pavadītais laiks ar jaunāko paaudzi dos daudz pozitīvu emociju!

SVARI Zvaigznes saka priekšā, ka šonedēļ panākumi lielā mērā būs atkarīgi no spējas saglabāt nosvērtību, neļaut ikdienas neveiksmēm izsist sevi no emocionālā līdzsvara. Labi, ka tavi enerģijas krājumi būs vairāk nekā pietiekami, lai veiksmīgi tiktu galā ar visiem pienākumiem. Taču esi gatavs tam, ka darbam var nākties veltīt vairāk laika, nekā sākotnēji plānoji. Privātajā dzīvē no garlaicības nebūs ne miņas. Sevišķi spilgti to izjutīs Svari, kuri nesen sākuši jaunas attiecības.