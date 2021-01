Naktī uz svētdienu par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu sākti 409 administratīvo pārkāpumu procesi

VP norādīja, ka komandantstundas kontroles laikā naktī no sestdienas uz svētdienu no plkst.22 līdz 5 policija sadarbībā ar pašvaldību policijām, Valsts robežsardzi un Zemessardzi pārbaudīja 4858 personas. 3754 gadījumos personas uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ un viņām bija aizpildīti pašapliecinājumi.

VP arīdzan atgādināja, ka arī nākamajā nedēļas nogalē - naktī no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu no plkst.22 līdz 5 valstī ir noteikts pārvietošanās aizliegums - tā laikā tiks veikti kontroles pasākumi, lai pārbaudītu vai iedzīvotāji to ievēro. Policijā atgādināja, ka šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums.