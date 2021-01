Pāris mēnešos vairāk nekā 4000 saslimušo - pansionātos neaptur Covid-19

Daudzos šādos centros slimība skārusi gandrīz visus iemītniekus un darbiniekus. Arī centra “Zemgale” Iecava filiāle decembrī bija to skaitā. Covid-19 jau iepriekš bija sācies arī centra Jelgavas un citās filiālēs. Jelgavā no 116 darbiniekiem 87 bija uz slimības lapas. Pārējie darbinieki uz vietas arī dzīvojuši, lai infekciju neaiznestu tuviniekiem. Ēdiena gatavošanai un veļas mazgāšanai pasaistīja ārpakalpojumus. Tas bijis fiziski un emocionāli smags laiks. “Viens gadījums Jelgavā ar vienu aprūpētāju - sākot rīta maiņu, cilvēks ieiet vienā istabiņā un konstatē, ka viens klients ir diemžēl miris, ieiet otrā istabiņā un konstatē, ka tur ir vēl viens klients miris. Viņam iestājas panika. Viņš pasaka – es tālāk vairs neiešu. Viņš pasaka – es nevaru to redzēt, es nevaru to pieņemt, es nevaru to saprast,” atminas K.Keišs.