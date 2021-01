Stukāns izveido amatpersonu noziegumu izmeklēšanas prokuratūru un sola izskolot šīs jomas profesionāļus

Šā gada sākums prokuratūrai nācis ar lieliem jaunumiem. Pirmkārt, beidzot prokurori sāk ievākties jaunajās telpās – Valsts policijas Rīgas pārvaldes bijušajā ēkā Aspazijas bulvārī, kas nupat pārbūvēta. Sakritis, ka līdz ar jaunajām telpām notikušas būtiskas izmaiņas iestādes struktūrā. Piemēram, Rīgas reģionā astoņu prokuratūru vietā tagad būs četras, no kurām trīs atradīsies jaunajā mājā.

“Katrā ziņā tas būs mūsu nodaļas viens no galvenajiem uzdevumiem – mēģināt šo nepārtrauktību nodrošināt un pēc iespējas ne jau tikai ar mācībām un apmācībām nākt pie šīs prokuratūras prokuroriem, bet stāvēt tā kā vairāk klāt, vairāk arī ar padomiem konkrētās lietās un tamlīdzīgi. (..) Pēc jaunās kompetences mums būs tikai sarežģītākās lietas, ko izdarījušas amatpersonas, pie tam – amatpersonas, kuras ieņem atbildīgu stāvokli,” stāsta Leja.

Jaunajai NNVIDIP ir rajona jeb pirmā līmeņa prokuratūras statuss – līdz ar to arī prokuroru atalgojums ir mazāks nekā apgabala līmeņa prokuratūrā. Visticamāk, šī iemesla dēļ virsprokuroram Omulam neizdevās piesaistīt jaunajai struktūrai prokurorus no Rīgas tiesas apgabala prokuratūras vai Organizētās noziedzības specializētās prokuratūras. No deviņiem prokuroriem atrasti pagaidām ir seši, turklāt lielākoties darba stāžs tiem nepārsniedz piecus gadus.