Izmantojot savu patentēto tehnoloģiju, “sennder” tiešā veidā savieno uzņēmumus ar kravu pārvadātājiem, nodrošinot lielāku pārredzamību un efektivitāti gan pārvadātājiem, gan kravu nosūtītājiem. “sennder” ir apņēmies padarīt loģistikas nozari atbilstošu ilgtspējīgai nākotnei; izmantojot datus, lai optimizētu maršrutu efektivitāti, kā arī samazināt autotransporta pārvadājumu izmaksas un to ietekmi uz apkārtējo vidi.

Eiropas loģistikas un kravu pārvadājumu nozares tirgus lielums ir 427 miljardi dolāru. “sennder” plāno izmantot šo iespēju, ieguldot 100 milj. dolāru no D sērijas finansējuma inovatīvo tehnoloģiju attīstībā un izstrādē. Investīcijas paplašinās “sennder” 200 cilvēku tehnoloģiju komandu, paātrinot pētniecību un izstrādi autotransporta kravu automatizēšanas, digitalizācijas, optimizācijas un ceļu dekarbonizācijas jomā. Papildu finansējums tiks novirzīts paplašināšanās veicināšanai jaunos Eiropas tirgos. “sennder” koncentrēsies uz to, lai atkārtotu panākumus, kas tam ir bijuši ar “Poste Italiane”, kur, izmantojot Itālijas kopuzņēmumu, “sennder” ir palīdzējis uzņēmumam ietaupīt 6% no tā gada izdevumiem 100 milj. eiro apmērā. “sennder” ir arī veiksmīgas darba partnerattiecības ar “Scania” un “Siemens”.