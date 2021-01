No 1172 stacionētajiem Covid-19 pacientiem 99 cilvēki ir smagā stāvoklī

1073 no šiem pacientiem ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet jau 99 - ar smagu slimības gaitu.

NVD apkopotā informācija par laiku līdz 17.janvārim liecina, ka lielākais smagā stāvoklī esošo pacientu skaits ir vecuma grupās no 60 līdz 69 gadiem un no 70 līdz 79 gadiem - katrā no šīm vecuma grupām smaga slimības gaita ir 24 pacientiem. Vēl 19 ir cilvēki smagā stāvoklī ir 50 - 59 gadu vecumā.