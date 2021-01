Piemaksu saņemšanas laiks atkarīgs no slimnīcu rocības

Līdz janvāra beigām Daugavpils slimnīca plāno atskaitīties par decembri un februārī samaksāt darbiniekiem par decembri. Par oktobri kopējā piemaksās izmaksātā summa bija 46 000 eiro. Novembrī palielinājās pacientu skaits, arī vairāk kolēģu slimojuši, līdz ar to augusi mediķu slodze. Tāpat novembrī pieaudzis kopējais piemaksu apjoms – līdz 202 000 eiro. Slimnīcas valdes loceklis arī norādīja, ka no valsts puses kavēšanās kompensāciju izmaksā nav.

RAKUS tādas problēmas neesot. Personāla direktore Evita Duļbinska Re:Check norādīja, ka piemaksas darbiniekiem saistībā ar Covid-19 nodrošina katru mēnesi. Tās par iepriekšējā mēnesī nostrādātajām stundām darbinieki saņem avansa dienā, proti, līdz nākamā mēneša 25. datumam. Personāls par to esot informēts. Līdz ar to piemaksas par oktobri un novembri darbiniekiem samaksātas, bet par decembri tās pārskaitīšot līdz 25. janvārim. No visiem darbiniekiem RAKUS ar Covid-19 pacientiem strādā ap 40%. Kopējais piemaksu apjoms par novembri bijis ap 940 000 eiro, informēja RAKUS. Par oktobra piemaksām kompensācija no valsts saņemta.