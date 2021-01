Armijas iesaiste Covid-19 vakcīnu loģistikā joprojām tiek apspriesta

Premjers norādīja, ka vakcinācijas pret Covid-19 process ir Veselības ministrijas (VM) tiešā pārziņā, turklāt ministrijas paspārnē tiks veidots vakcinācijas projekta vadības birojs, kura viens no uzdevumiem būs saistīts ar vakcīnas loģistikas jautājumiem.

Kariņš atzina, ka VM un Aizsardzības ministrija (AM) joprojām diskutē par bruņoto spēku iesaisti vakcīnu pret Covid-19 loģistikā.

"Ir jārīko masu vakcinēšanas programma, kas nozīmēs lielu vakcinācijas punktu izveidi valstī. Uz šo sadaļu varētu iesaistīt AM spēkus, bet sarunas starp VM un AM joprojām turpinās,"

LETA jau vēstīja, ka pagājušajā nedēļā VM bija tikšanās ar zāļu lieltirgotavu, loģistikas nozares un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par to, kādā veidā jābūvē loģistikas sistēma, lai Latvijā nodrošinātu vakcinēšanos pret Covid-19.

Tikšanās laikā bruņoto spēku pārstāvis paudis savu viedokli, taču patlaban sīkākas vienošanās nav panāktas. "Tas nav arī atbilstoši patreizējai situācijai, jo mums ir jādefinē plāni. Kad nonāksim pie šo plānu realizācijas, tad būs konkrētākas sarunas, par to, vai, piemēram, bruņotajiem spēkiem ir iespēja sniegta kādu daļu no šiem loģistikas pakalpojumiem, vai uzņemties kādu citu lomu. Par to mēs runāsim tuvākajās nedēļās," uzsvēra veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).