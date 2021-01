VID valsts budžetā pērn iekasējis par 6,1% mazāk, nekā plānots

Tāpat VID pārstāvji minēja, ka ieņēmumu plāna neizpildi visbūtiskāk ietekmēja pievienotās vērtības nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, kā arī akcīzes nodokļa ieņēmumi. Tostarp visvairāk gan no 2019.gada faktiskā, gan no 2020.gadā plānotā apmēra atpalika pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi.

2020.gadā pievienotās vērtības nodoklis iekasēts 2,545 miljardu eiro apmērā, kas ir par 103,688 miljoniem eiro jeb 3,9% mazāk nekā 2019.gadā, kā arī par 340,272 miljoniem eiro jeb 11,8% mazāk, nekā plānots. "Tas galvenokārt skaidrojams ar veikto iemaksu samazinājumu ieviestās ārkārtējās situācijas laikā, ko nespēja kompensēt arī no jūlija līdz novembrim vērojamais pieaugums. Bez tam, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājušās no pievienotās vērtības nodokļa veiktās atmaksas," skaidroja VID.

Pēc VID vēstītā, no pievienotās vērtības nodokļa 2020.gadā atmaksāti 939,82 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2019.gadu, ir par 42,8 miljoniem eiro jeb 4,8% vairāk. 2020.gadā lielākais iemaksu samazinājums bija no operāciju ar nekustamo īpašumu nozares un izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozares nodokļu maksātājiem, savukārt lielākais nodokļa atmaksu pieaugums bija no būvniecības nozarē strādājošajiem.