Baidena administrācija neatcels ceļošanas aizliegumus, neraugoties uz Trampa paziņojumu

Neilgi pirms šī Psaki tvīta Tramps nāca klajā ar paziņojumu, ka viņš no 26.janvāra atceļ aizliegumus ieceļot no Eiropas un Brazīlijas, bet aizliegumi ieceļot no Ķīnas un Irānas paliks spēkā. 20.janvārī Trampu ASV prezidenta amatā nomainīs Baidens.